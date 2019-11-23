banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

“Her sorunun bir çözümü vardır”

ALTSO Akademi’nin 2019 Yılı 2. Dönem Kişisel Gelişim Seminerleri, Öğretim Üyesi Dr Sibel Demirtaş’ın konuşmacı olarak katıldığı “Dünya Yıkılsa da Ayakta kalabilmek” isimli seminer ile devam etti. Oldukça yoğun ilgi gören seminerde katılımcılar ALTSO Konferans Salonu’nu doldurdu.

Alanya 23.11.2019, 14:53
“Her sorunun bir çözümü vardır”
banner404

HER yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 7 bölümden oluşan seminerler her cumartesi günü halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. ALTSO Üyeleri ve çalışanlarının yanı sıra tüm vatandaşların ilgisini çeken seminerlerin üçüncüsünde pozitif düşünce, stres ile başa çıkabilme, yıkıcı düşüncelerin pozitif düşüncelere dönüştürülmesi gibi konular ele alındı. Öğretim Üyesi Dr Sibel Demirtaş, son yıllarda artan stres, iş ve özel hayatın getirdiği yoğunluktan kaynaklı olumsuz düşüncelerle “Bilişsel Esneklik” yöntemi ile başa çıkılabileceğine dikkat çekti.Bilişsel esneklik kavramını, bireyin yaşadığı durumlar karşısında; alternatif yolların ve seçeneklerin farkında olması, durumlara uyum sağlamada esnek olabilmesi ve esnek olabildiği durumlarda kendisini yetkin hissetmesi olarak tanımlayan Dr Demirtaş, “Yıkıcı düşünceyi yapıcı düşünceye çevirebilmek mümkün. Bunun için olumsuz düşünceye karşı bazı soruları bulmak ve bu soruların karşılığında pozitif düşünce çıkartmak gerekir” dedi“Nasıl düşünürsek kendimizi öyle hissederiz” diyen Demirtaş, her yıkıcı düşünceyi yapıcıyı hale getirecek alternatif fikirler var. Burada mesele beynimizi doğru kullanmak ve pozitif enerjiyi asla kaybetmemektir. İnsan beyni her sorunun çözümü için yeterli manevraya sahiptir dedi. Özet olarak her sorunun bir çözümü olduğuna inanan insanların bunalıma girmeden ruh sağlığını koruma imkanına sahip olduğuna dikkat çeken Öğretim Üyesi Dr Sibel Demirtaş, “Esneklik, alternatif üretme, stresli durumlarda yeniden değerlendirme yapabilme gibi özelliklerin deyim yerindeyse Dünya Yıkılsa da Ayakta Kalan insanları ortaya çıkardığını zaman zaman görüyoruz. Herkes bunu başarabilecek beyin gücüne sahiptir” dedi

#ALTSO #ALTSO Akademi #KİŞİSEL GELİŞİM SEMİNERLERİ #Dr Sibel Demirtaş #Alanya #Alanya Haber #alanya haberleri
Yorumlar (0)
16°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
banner384
Namaz Vakti 23 Kasım 2019
İmsak 06:13
Güneş 07:37
Öğle 12:49
İkindi 15:28
Akşam 17:50
Yatsı 19:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 12 22
2. Sivasspor 11 21
3. Fenerbahçe 11 20
4. Trabzonspor 11 19
5. Alanyaspor 11 19
6. Galatasaray 12 19
7. Malatyaspor 11 18
8. Beşiktaş 11 18
9. Gaziantep FK 11 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Göztepe 11 13
12. Konyaspor 11 13
13. Kasımpaşa 11 12
14. Denizlispor 11 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 11 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 11 21
2. Fatih Karagümrük 11 19
3. Ümraniye 11 18
4. Balıkesirspor 11 18
5. Akhisar Bld.Spor 11 18
6. Erzurum BB 11 18
7. Keçiörengücü 11 18
8. Bursaspor 11 17
9. Menemen Belediyespor 11 17
10. Altay 11 15
11. Giresunspor 12 13
12. Adana Demirspor 11 12
13. İstanbulspor 11 12
14. Boluspor 11 10
15. Osmanlıspor 11 10
16. Adanaspor 12 9
17. Altınordu 11 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 12 34
2. Leicester City 12 26
3. Chelsea 12 26
4. Man City 12 25
5. Sheffield United 12 17
6. Arsenal 12 17
7. M. United 12 16
8. Wolverhampton 12 16
9. Bournemouth 12 16
10. Burnley 12 15
11. Brighton 12 15
12. Crystal Palace 12 15
13. Newcastle 12 15
14. Tottenham 12 14
15. Everton 12 14
16. West Ham 12 13
17. Aston Villa 12 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 12 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Barcelona 12 25
2. Real Madrid 12 25
3. Atletico Madrid 13 24
4. Sevilla 13 24
5. Real Sociedad 13 23
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Getafe 13 20
8. Granada 13 20
9. Valencia 13 20
10. Levante 14 20
11. Osasuna 13 19
12. Villarreal 13 18
13. Real Valladolid 13 17
14. Deportivo Alaves 13 15
15. Eibar 13 15
16. Mallorca 14 14
17. Real Betis 13 13
18. Celta de Vigo 13 9
19. Espanyol 13 8
20. Leganés 13 6
banner440
banner545