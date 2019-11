“Her sorunun bir çözümü vardır”

HER yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 7 bölümden oluşan seminerler her cumartesi günü halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. ALTSO Üyeleri ve çalışanlarının yanı sıra tüm vatandaşların ilgisini çeken seminerlerin üçüncüsünde pozitif düşünce, stres ile başa çıkabilme, yıkıcı düşüncelerin pozitif düşüncelere dönüştürülmesi gibi konular ele alındı. Öğretim Üyesi Dr Sibel Demirtaş, son yıllarda artan stres, iş ve özel hayatın getirdiği yoğunluktan kaynaklı olumsuz düşüncelerle “Bilişsel Esneklik” yöntemi ile başa çıkılabileceğine dikkat çekti.Bilişsel esneklik kavramını, bireyin yaşadığı durumlar karşısında; alternatif yolların ve seçeneklerin farkında olması, durumlara uyum sağlamada esnek olabilmesi ve esnek olabildiği durumlarda kendisini yetkin hissetmesi olarak tanımlayan Dr Demirtaş, “Yıkıcı düşünceyi yapıcı düşünceye çevirebilmek mümkün. Bunun için olumsuz düşünceye karşı bazı soruları bulmak ve bu soruların karşılığında pozitif düşünce çıkartmak gerekir” dedi“Nasıl düşünürsek kendimizi öyle hissederiz” diyen Demirtaş, her yıkıcı düşünceyi yapıcıyı hale getirecek alternatif fikirler var. Burada mesele beynimizi doğru kullanmak ve pozitif enerjiyi asla kaybetmemektir. İnsan beyni her sorunun çözümü için yeterli manevraya sahiptir dedi. Özet olarak her sorunun bir çözümü olduğuna inanan insanların bunalıma girmeden ruh sağlığını koruma imkanına sahip olduğuna dikkat çeken Öğretim Üyesi Dr Sibel Demirtaş, “Esneklik, alternatif üretme, stresli durumlarda yeniden değerlendirme yapabilme gibi özelliklerin deyim yerindeyse Dünya Yıkılsa da Ayakta Kalan insanları ortaya çıkardığını zaman zaman görüyoruz. Herkes bunu başarabilecek beyin gücüne sahiptir” dedi