Her derde deva 'Pepino'

ANAVATANI Peru olarak bilinen Pepino, faydalarıyla biliniyor. Son yıllarda Alanya'da da kullanımı yaygınlaşan 'Pepino' meyvesi, şeker hastalığı, kemik erimesi ve dalak yetmezliği gibi birçok hastalığa deva oluyor. Alanya'nın ve sokağın nabzını tutmaya devam eden Dim TV (dimtv.tv) Pepino'nun faydalarını araştırdı.

ŞEKER VE KOLESTROL DÜŞMANI

Pepino, kavun, muz ve ananasa benzeyen tadıyla büyük ilgi görüyor. Pepinonun kanser hücrelerinin yok olmasında büyük etki sağladığı ve kolesterolü düşürdüğü belirtiliyor. Hücre yenileyici ve kemik gelişimine fayda sağlayan özelliğiyle çocukların gelişiminde büyük rol oynayan pepino, C vitamini deposu olma özelliğiyle idrar yolları ve solunum yolları enfeksiyonlarında da vücut direncini artırıyor. İçerdiği kalsiyum oranıyla da ağrıların giderilmesinde önemli bir etkiye sahip. Cinsel duyguları veya isteği uyaran etkisi de bulunan pepinonun, uyku düzenini dengeleyerek, menopoz döneminde yaşanan psikolojik sorunları gidermede olumlu bir etkisi bulunuyor. İçerisindeki K vitamini sayesinde kanın pıhtılaşmasını kolaylaştıran bu tropikal meyvenin faydalı olduğu rahatsızlıklar ise şöyle sıralanıyor:

. Şeker hastalıkları

. Kemik erimesi

. Dalak yetmezliği

. Bağırsak kanserİ

. Gen hastalıkları

. Mide rahatsızlığı

. Kansızlık hastalığı

. Kilo problemleri