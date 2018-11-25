'Her 3 kadından 1'i şiddet mağduru'

KADIN Haklarını Koruma Derneği Alanya Şube Yönetimi 25 Kasım 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'nde Atatürk Anıtı önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Kadınların ortak şiarı cinsiyet temelli şiddetin son bulması oldu. Şube Başkanı Gaye Coşkun'un gerçekleştirdiği açıklamanın satır başları ise şu şekilde:

'2018'DE 363 KADIN CİNAYETİ İŞLENDİ, YÜZDE 3'Ü DEVLET KORUMASINDAYDI'



"Kadınların dünyada 1789'dan beri mücadelesini verdiği haklar konusu, 2018'de hala önemini koruyor. Tarihsel süreçte hakları konusunda kadın kazanımlar elde etti ise de hak ihlalleri ve şiddet daha büyük oranda artış gösterdi. Türkiye'de 2017 Ocak-2018 Ağustos arasında 230 bin 226 kadın şiddete maruz kaldı. Bu sayı bize gösterdi ki, kadına karşı şiddetle mücadelede henüz istenilen seviyeye ulaşamadık. İstatistiklere göre ülkemizde 2018 yılının bugününe kadar 363 kadın cinayete kurban oldu. Kadınların yüzde 56’sı eş, sevgili, eski eş veya sevgili ile aile bireyleri tarafından öldürüldü. Bu kadınlardan yüzde 3’ünün devlet korumasında olduğu belirlendi.'

'TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ SAĞLANIRSA ŞİDDET BİTER'

"Türkiye'de her üç kadından biri fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik şiddet yaşamakta. Bugün, kadın haklarını konuşurken, hepimiz biliyoruz ki toplumsal cinsiyet eşitliğinin yeterince anlatılmadığı ve anlaşılmadığı ortamlarda şiddet devam edecek. Kadın erkek eşitliği fiziksel bir eşitlik tartışmasından ziyade, haklar ve olanaklar olarak bakıldığında daha iyi anlaşılacaktır. Bu nedenle istanbul sözleşmesinin uygulanması, 6284 sayılı yasanın sağladığı, kadını korumaya yönelik tedbirlerin uygulanmasını, İstanbul sözleşmesi gereği okullarda cinsiyet eşitliği eğitiminin ders olarak okutulmasını, şiddet eğilimindeki (eş, baba,sevgili) kişilerin psikolojik tedavisinin sağlanmasını, şiddeti uygulayan kişinin tutuklu yargılanmasını ve en ağır şekilde cezalandırılması istiyoruz. 4 Kasım 2018 tarihinden itibaren hizmet veren Kadın Haklarını Koruma Derneği Alanya Şubesi olarak, kadın ve çocuk hakları konusunda haklı mücadele veren herkesle birlikteyiz. Haklı günler mücadeleyle gelecek."