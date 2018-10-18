'Hedef kaliteli hizmet'

YENİ dikilen fidanların da kontrol edildiği incelemede, görülen aksaklıklar ve yapılması planlanan iyileştirmeler not alınarak tesis turu tamamlandı. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş "Ben ve ekibim işleyişin etkili bir şekilde yürütülmesi adına düzenli olarak incelemelerimizi sürdürüyoruz. Tesis turumuz esnasında yaşanan aksaklıkları tespit etmekte ve gerekli çalışmaları yapmaktayız. Bizler, kaliteli bir sağlık hizmeti anlayışıyla çıktığımız bu yolda sağlık çalışanlarımızın ve hastalarımızın düşüncelerine de önem vermekte, en iyi sonuç için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz" diye konuştu.

