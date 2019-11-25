‘Haydi Alanya! Saat 17.30’da Atatürk Anıtı’na’
Alanya’da şiddete, eşitsizliğe, yoksulluğa, güvencesizliğe ‘Hayır’ diyen, kadın, erkek, genç, yaşlı herkes sokakta olacak
Alanya 25.11.2019, 16:05
25 KASIM Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde kadınlar “Erkek şiddeti, yoksulluk, kriz değil, yaşamak istiyoruz!” diyerek sokaklara çıkacak. Alanya’da program saat 17.30 itibariyle Atatürk Anıtı önünde başlayacak. Toplanmanın ardından Hükümet Caddesi-İskele Yürüyüş Yolu-Şelale Meydanı güzergahı üzerinde yürüyüş gerçekleştirilecek. Alanya’da halk ‘Kadına yönelik şiddete hayır’ diye haykıracak. Antalya Barosu Alanya Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ile Kadın ve Çocuk Haklarını Koruma Kurulu önderliğinde çok sayıda kurumun da katılımıyla gerçekleşecek yürüyüşe ‘Şiddete hayır’ diyen herkes, tüm Alanya halkı davetlidir.
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