Hayate Hanım'da renli kermes: 'Bütün okullara destek olalım'

1891 yılında eğitim hayatına başlayan ve Alanya’nın en köklü okullarının başında gelen Hayate Hanım İlk ve Ortaokulu, renkli bir kermese imza attı.

Hayate Hanım'da renli kermes: 'Bütün okullara destek olalım'
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Hayate Hanım'da renli kermes: 'Bütün okullara destek olalım'

Hayate Hanım'da renli kermes: 'Bütün okullara destek olalım'

ÖĞRENCİLERİN yanı sıra velilerin de yoğun ilgi gösterdiği kermese katılım yüksek oldu. Farklı ürünlerin satışa sunulduğu stantların açıldığı kermeste, gerek öğrenciler gerekse öğretmenler okula maddi katkıda bulunabilmek adına stantlarda görev aldı.Okul Aile Birliği Başkanı Ebru Altürk, kermesin okula maddi katkı sağlamak ve öğrencilerin sosyalleşebilmesi adına güzel bir fırsat olduğunu belirtti.Hayate Hanım İlk ve Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri tüm Alanya’yı okullarda yapılan kermeslere davet ederek yardımda bulunmalarını talep ettiler.

Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2019, 18:25
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