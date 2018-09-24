Hayaller ‘müze’, gerçekler ‘çer çöp’

ROMA Dönemi’ne ait kalıntıların içler acısı son hali Alanya’da kültürel değerlerimize sahip çıkamadığımızı ortaya koyar nitelikte. Roma Dönemi yerleşimine ait mimari kalıntılar 2001 yılında yürütülen bir kanalizasyon çalışması sırasında keşfedilirken, geçen 17 yıla rağmen kalıntıların kente ve kültür turizmine kazandırılmasına ilişkin bir proje üretilmiş değil. Sebebi ise imarın yoğun olduğu bölgede yaşanan tapu sorunu. Bürokratik sürecin uzaması sebebiyle 17 yıldır atıl halde bırakılmış kültür kalıntılarının kente ve insanlığa ne zaman kazandırılacağı ise merak konusu.



Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2018, 18:38