Hastane yönetiminden ALTAV’a ziyaret 

ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş, Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Ali Gök ile İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Selbinaz Dere Bağışlar ALTAV yönetimini makamında ziyaret etti. Görüşmede, yapılan sağlık hizmetleri, ileriye dönük planlanan projeler ve Sağlık turizmi hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Alanya Turizm Tanıtma Vakfı Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Dahaoğlu, ”Yeni hastanemizde Alanya’mıza yakışır bir sağlık hizmeti sunulmaktadır. Özellikle ilçemizin sağlık turizminde tercih ediliyor olması bizleri ayrıca mutlu etmektedir.” dedi. Başhekim Prof.Dr. Bülent Adil Taşbaş ise, “Büyüklerimizin ve sizlerin destekleri, görüş ve önerileri sayesinde sağlık alanında daha güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum. Ben ve ekibim bize verilen görevi layığıyla yapmak için her geçen gün daha fazla çalışmaktayız. Yeni, genç ve dinamik kadromuzla birlikte sağlığın yanında sağlık turizmi alanında da bütün yeniliklere açığız” diye konuştu.