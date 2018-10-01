Hastane kavşağı artık daha güvenli

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’ne (ALKÜ) bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünden geçen cadde ile Fidanlık Caddesi’ne trafik ışıkları takıldı

Hastane kavşağı artık daha güvenli
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EĞİTİM ve Araştırma Hastanesi hizmete girdikten sonra Alanya Belediyesi tarafından asfaltı yapılan caddelere Antalya Büyükşehir Belediyesi Trafik Şube ekipleri tarafından daha önce altyapısı hazırlanan trafik ışıkları takılarak hizmete sunuldu. Hastanenin hizmete girmesiyle birlikte bölgedeki araç ve insan trafiği en üst düzeye çıkarken, zaman zaman trafik kazaları da meydana geliyordu. Antalya Büyükşehir Belediyesi hem hastane yetkilileri hem de vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda hastane önünden geçen caddelere trafik ışıkları yapım çalışmasını tamamladı. Işıklar yaya ve araç sürücülerinin hizmetine bugün sunuldu, böylece kavşak daha güvenli hale getirilmiş oldu.

Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2018, 15:38
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