'Hastalarınıza gereksiz antibiyotik yazmayın'

DÜZENLENEN eğitim seminerine Alanya İlçe Sağlık Müdürlüğü ve sağlık çalışanları davet edildi. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Erdoğan “Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü“ kapsamında düzenlediği eğitim seminerinde antibiyotiğin önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Erdoğan, düzenlediği sunumda; Avrupa'da, Türkiye’de ve ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde antibiyotik kullanımlarına dikkati çekerek dirençlerini, zararlarını ve doğru kullanımına yönelik konuları ele aldı. Hastane işleyişinin akılcı ilaç kullanımı ilkeleri çerçevesinde yürütülmesi gerektiğine değinen Prof. Dr. Haluk Erdoğan, ”İlaç kullanımı ile ilgili sağlık personeli ve hastalara yönelik faaliyetler planlanmalı, planlanan faaliyetler gerekçeleri ile birlikte, sorumluları ve görev dağılımı belirlenmelidir. Ülkemizde en çok kullanılan ilaçlar içerisinde antibiyotik kullanımı yer almaktadır. Ne yazık ki bunların önemli bir kısmı gereksiz ya da yanlış kullanılmaktadır. Antibiyotikler ateş düşürücü veya ağrı kesici değildir. Bu kapsamda akılcı antibiyotik kullanımı konusunda el birliği ile daha sağlıklı bir geleceğe emin adımlarla ilerlemek için sizlerden ve toplumumuzun her kesiminden destek bekliyoruz. Vatandaşlarımızdan da verdiğimiz önerileri dikkate almalarını önemle rica ediyorum" diyerek katılımcılara seslendi. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı ise Sağlık Bakanlığın çalışmaları çerçevesinde antibiyotik kullanımına ilişkin bilinçlendirici, doğru kullanımına yönelik teşvik edici çözüm yollarına yönelik çalışmalarının devam edeceğini açıkladı.