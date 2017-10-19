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Hastalara pastalı terapi

Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde bulunan Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi’nde (TRSM) tedavi gören hastaları sosyal hayata kazandırmak adına çeşitli etkinlikler düzenleniyor

Hastalara pastalı terapi

Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde bulunan Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi’nde (TRSM) tedavi gören hastaları sosyal hayata kazandırmak adına çeşitli etkinlikler düzenleniyor

19 Ekim 2017 Perşembe 22:20
Hastalara pastalı terapi
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HASTALARIN tedavi süreçleri boyunca toplumdan uzaklaşmaması, topluma daha rahat uyum sağlaması ve sosyalleşmeyi unutmaması adına mutfakta yeteneklerini sergilemesine izin verildiğini söyleyen Başhekim Dr. Tevfik Yazan, “Hastalar sağlık çalışanlarıyla birlikte girdikleri mutfakta birbirinden güzel pastalar ve kurabiyeler hazırlıyor. Hazırlarken eğlenen, eğlenirken de paylaşmayı öğrenen hastalar, daha sonra hazırladıkları unlu mamulleri arkadaşlarıyla paylaşmakta ve afiyetle yiyor. Hastane bünyesindeki Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde tedavi gören hastalarımız için topluma daha hızlı uyum sağlamaları amacıyla çeşitli sosyal aktiviteler düzenliyoruz. Tedavilerine önemli katkı sağlayan bu aktiviteler sayesinde paylaşmayı ve sosyalleşmeyi öğreniyorlar, bir yandan da eğleniyorlar. Her hastamız bizim için önemli ve değerli. TRSM hastalarımız da bizim özel hastalarımızdır” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Alaaddin Keykubat ÜniversitesiALKÜ
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