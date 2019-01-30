Hasta yakınlarından Alanya'daki tesise tam not!

OCAK ayı başında hizmete alınan Alanya Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi, önemli bir eksikliği gideriyor. Tüm hizmetlerin ücretsiz verildiği otel konforundaki tesiste, Alanya'ya tedavi amaçlı gelen ve kalacak yeri olmayan vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. 24 oda ve 48 yatak kapasiteli tesiste kalan hasta ve hasta yakınlarına ayrıca üç öğün yemek veriliyor.

MEKTUPLU TEŞEKKÜR

Tesiste kalan hasta yakınları memnuniyetlerini yazdıkları mektuplarla dile getiriyor. Sivas'tan gelerek Alanya'da tedavi olan Dursun Tav adlı vatandaş, yazdığı mektupla verilen hizmet kalitesi ve personelin güler yüzlülüğünden bahsederek, Başkan Türel'e teşekkür etti. Tesisin açılmasıyla birlikte Alanya'ya tedavi için gelen hasta ve hasta yakınları, hastane bahçelerinde, bankların üzerinde gecelemekten kurtuldu. Vatandaşlar, yazın sıcaktan, kışın ise yağmur ve soğuktan bu tesis sayesinde kurtulduklarını belirtti.

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2019, 15:47