Hasan Yiğit'ten klima ve amfi müjdesi

ALANYA Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit, önceki dönem oda başkanı olan Bekir Akış tarafından odanın malı olmasına rağmen yerinden sökülüp götürüldüğünü iddia ettiği klima ve dua okumak için pazarlarda kullanılan amfinin hayırsever oda üyeleri tarafından yenisinin alınıp odaya hibe edildiğini açıkladı. Yiğit, “Biz odayı aldığımızda sıfır borçla almadık. Borcun yanı sıra odanın kliması sökülmüş, pazarlarda dua okuduğumuz amfisi de götürülmüş. Bizim pazarcı esnaflarımız çok duyarlı, hem yeni bir klima hem de yeni bir amfi alıp odamıza hibe ettiler. Bunları demirbaş olarak işleyeceğim. Oda başkanlığı kimseye baki değil. Bugün varız, yarın yokuz. Benim giderken bunları götürmem mi gerekir? Ben bu zamana kadar kimsenin arkasından kötü demedim. Demem de, ama esnaflarımız her şeyi biliyor, takdir esnafımızındır” dedi.