Harun Gökçe ve ekibi esnafı ziyaret etti

ALESO'NUN 13 Ocak'ta gerçekleşecek seçimi öncesi başkan adayı Harun Gökçe esnafı ziyaret etmeyi sürdürüyor. Son olarak Demirtaş ve Yeşilöz mahallelerindeki esnafla bir araya gelen Gökçe oda ile ilgili projelerini de esnafla paylaşıyor. Esnaflara eğitim seminerleri düzenlemeyi planladıklarını söyleyen Gökçe, esnafı rahatlatmak için eleman ve çırak bulma konusunda da yardımcı olacağını dile getirdi. Bunlar dışında projelerinin de olduğunu belirten Gökçe, birçok esnaf ziyareti gerçekleştirerek esnafın yaşadığı sıkıntıları, görüş ve önerilerini dinliyor.
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