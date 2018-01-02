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Harun Gökçe ve ekibi esnafı ziyaret etti

Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın (ALESO) Başkan Adayı Harun Gökçe ve ekibi, Alanya esnafını rahatlatacak projelerini 'Özü bir, sözü bir' sloganıyla anlatmaya devam ediyor

Harun Gökçe ve ekibi esnafı ziyaret etti

Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın (ALESO) Başkan Adayı Harun Gökçe ve ekibi, Alanya esnafını rahatlatacak projelerini 'Özü bir, sözü bir' sloganıyla anlatmaya devam ediyor

02 Ocak 2018 Salı 22:42
Harun Gökçe ve ekibi esnafı ziyaret etti
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ALESO'NUN 13 Ocak'ta gerçekleşecek seçimi öncesi başkan adayı Harun Gökçe esnafı ziyaret etmeyi sürdürüyor. Son olarak Demirtaş ve Yeşilöz mahallelerindeki esnafla bir araya gelen Gökçe oda ile ilgili projelerini de esnafla paylaşıyor. Esnaflara eğitim seminerleri düzenlemeyi planladıklarını söyleyen Gökçe, esnafı rahatlatmak için eleman ve çırak bulma konusunda da yardımcı olacağını dile getirdi. Bunlar dışında projelerinin de olduğunu belirten Gökçe, birçok esnaf ziyareti gerçekleştirerek esnafın yaşadığı sıkıntıları, görüş ve önerilerini dinliyor.

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Alanya Esnaf Ve Sanatkârlar OdasıAlesoHarun Gökçe
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