Harputlu ve Yücel'den şehit ailesine anlamlı ziyaret

KAYMAKAM Mustafa Harputlu , Başkan Yücel, Alanya Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı ve kurum müdürleri ' 15 Temmuz Anma Etkinlikleri' kapsamında darbe girişimi gecesinde İstanbul’da şehit edilen Ahmet Kara’nın ailesine ziyarette bulundular. 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasına giren darbecilere müdahale etmek isterken vurularak şehit edilen Kara’nın Alanya’da yaşayan babası Coşkun Kara ve kız kardeşi Merve Yazıcı’yı evlerinde ziyaret eden Harputlu ve Yücel, Kara ailesinin acısını paylaştı.

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