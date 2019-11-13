Harita mühendisleri Alanya’da toplandı

TEPE Mahallesi’nde bulunan Kurşunlu Seyir Restoran’da gerçekleştirilen toplantıya Harita ve Kadastro Mühendisler Odası Antalya Şube Başkanı Ufuk Aydın ve yönetim kurulu üyeleri, Alanya Tapu Müdürü Fikret Ayman, Alanya Belediyesi Plan ve Proje Müdürü Hamit Yüksek, kamu ve özel sektörde çalışan harita mühendisleri katıldılar. Toplantının açılış konuşmasını yapan Harita Kadastro Mühendisleri Alanya Temsilcisi Abdullah Akbaş, tüm katılımcılara teşekkür ederek, “Ülkemizin yeniden yapılanma sürecinde, yasalar ve yönetmelikler çok hızlı bir şekilde değişmekte. Serbest çalışan mühendis arkadaşlarımızın bu değişiklikleri takip etmesi çok zor olmaktadır. Takip etmenin profesyonellik gerektirdiğini, bu vesile ile kamu da çalışan tapu ve kadastro, belediye, çevre ve şehircilik müdürlüklerinde çalışan arkadaşlarımızın uzmanlık alanlarına göre, meslektaşlarımızı bilgilendirmeleri birçok sorunun daha kolay çözülmesini sağlamaktadır. Bu toplantılarımızda, mesleki ve teknik konularının yanı sıra sosyal yaşamla ilgili paylaşımlar her meslektaşımıza olumlu katkılar sağlayacaktır” dedi.

‘TOPLANTILARLA İLETİŞİM AĞI GÜÇLENİYOR’

Toplantıda konuşan Alanya Tapu Müdürü Fikret Ayman da, “Bu tip toplantıların yapılması meslektaşlar arasında iletişim ağını güçlendirerek yanlış anlamaları engelleyecek olup, işlerin daha hızlı çözüm bulmasını sağlayacaktır” diye konuştu. Ayman konuşmasında; mesleki paydaşlarımızdan olan tüm harita mühendisleri ile bilgi paylaşımına her daim açık olduklarını belirtti ve toplantıyı düzenleyenlere teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

‘NİTELİKLİ EĞİTİM ALAMIYORLAR’

Harita ve Kadastro Mühendisler Odası Antalya Şube Başkanı Ufuk Aydın ise, harita kadastro mühendisleri odası tarafından Ankara’da düzenlenen meslekte eğitim öğretim sempozyumu ve coğrafi bilgi sistemleri kongresi sonuçlarına ilişkin Alanyalı meslektaşlarına bilgi verdi. Aydın konuşmasında, “Maalesef son yıllarda artan üniversitelerde açılan harita mühendisliği, geomatik mühendisliği lisans bölümlerine ilişkin nitelikli şekilde eğitim alamayan genç mezunların işsizlik problemi, meslekte kanayan bir yara haline dönüşmüş durumda” dedi. Ayrıca, 7182 Sayılı Tapu Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılan yasalar çerçevesinde 3194 Sayılı İmar Kanununda yapılan değişikliklere ilişkin hazırlanmakta olan uygulama yönetmeliğine dair gelinen aşama hakkında bilgi veren Aydın, bu konuda harita kadastro mühendisleri olarak görüşlerin ilgili tapu ve kadastro genel müdürlüğüne iletildiğine dair ve bu görüşlerin neler olduğu hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Aydın, “Temsilcimiz Abdullah Akbaş’ın yaptığı bu organizasyonla, harita mühendisleri dayanışma içinde bir araya geldik. Ayrıca uygulamada karşılaştıkları sorunları bir arada istişare ederek, ilgili diğer bürokratların da katılımıyla vatandaşa hizmet konusunda çözüm odaklı mühendislik hizmetleri için fikir birliği içinde üretmek amacıyla toplantılara devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.