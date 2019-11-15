Hani tehlike arz etmiyordu: Alanya'da o ağaç fırtınaya dayanamadı!

ALANYA’DA zamanında budanmayan ağaçlar, şiddetli rüzgar ve fırtınada zarar gördü. Daha önce vatandaşların budanması konusunda Alanya Belediyesi’nden yardım istediği ancak ‘Tehlike arz etmiyor’ yanıtını aldıkları çam ağacı, dün Alanya’da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle kırıldı. Alanya Belediyesi’ne sosyal medya hesapları üzerinden ulaşan ve rüzgarda zarar gören çam ağacının fotoğraflarını gönderisine ekleyen Serpil Cumbul adlı kullanıcı, “Defalarca budanmasını rica ettiğimiz halde. ‘Tehlike arz etmiyor’ denildi. Dünkü rüzgarda geldiği hal. Tekrar rica ediyoruz. Ağaçların budanmasını? Ankara Sanayiciler Sitesi, Demirtaş ile Hilside Demirtaş arası” dedi. Belediye yetkilileri ise Cumbul’a “Serpil Cumbul adına bu konuda bir müracaatınız bulunmamaktadır. Adres bilgileri ile müracaatınız halinde talebiniz ekiplerimize iletilecektir. Teşekkür eder, iyi günler dileriz” yanıtını verdi.