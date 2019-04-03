Hamit Özçelik’e bahar şenlikle geliyor

MART ayını tazece geride bıraktığımız şu günlerde Hamit Özçelik İlk ve Ortaokulu öğrencileri baharı bir şenlikle karşılayacak. 5 Nisan tarihinde öğrenciler ve Alanya halkı okul bünyesinde gerçekleştirilecek Bahar Şenliği ve Kermes’te buluşacak. Şenlik kapsamında çocuklar kurulacak balon parkında oynayacak, sürpriz stantlar açılacak, közde kahveden çiğ köfteye, sucuk ekmekten tatlı seçeneklerine dek lezzetler kermeste katılımcıların beğenisine sunulacak. Yanı sıra birbirinden güzel markaların bir arada olacağı bir de butik reyonu açılacak. Öte yandan şenlik kapsamında gerçekleştirilecek konserle birlikte katılımcılar müziğe doyacak. Hamit Özçelik İlkokulu öğretmenlerinden Öykü Erkal tüm Alanya halkını şenliğe ve kermese davet etti.