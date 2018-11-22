Hamit Özçelik vefat etti

Alanya'nın ilk otelcilerinden Hamit Özçelik hayatını kaybetti

Hamit Özçelik vefat etti
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ÖZÇELİK A.Ş'nin kurucularından olan, Alanyaspor Yöneticisi Fahri Özçelik ve Osman Özçelik'in babaları Hamit Özçelik tedavi gördüğü Antalya OFM Hastanesi'nde yaşlılığa bağlı organ yetmezliğinden vefat etti. Özçelik'in cenazesi yarın Cuma namazına müteakiben Bektaş aile mezarlıģına defnedilecek. 

HAMİT ÖZÇELİK KİMDİR?

Oldukça yardımsever bir kimse olan Hamit Özçelik, Alanya'nın ilk otelcilerindendir. Alanya'nın en eski otellerinden olan Çimen Otel'in ilk sahibi olan Özçelik, Hamit Özçelik İlköğretim Okulu'nu da yaptırarak eğitime kazandırdı. 

Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2018, 11:14
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