Hacımehmetli’de yol operasyonu

Alanya Belediyesi, kış hazırlığı kapsamında çalışmalarını sürdürüyor

Hacımehmetli’de yol operasyonu
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IZGARA yağmursuyu drenajları ve menfezlerinin temizliğinin yanı sıra mahallelerde yol kenarları betonla kaplanarak yağmursuyu akışları için hazırlanıyor. Özellikle sel sularının yıkıcı etkisi olan kuzey mahallelerinde sürdürülen çalışmalar, Hacımehmetli Mahallesi Böcülü Mevkii’nde devam ediyor. Alanya Belediyesi kent genelinde kış hazırlığına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Hacımehmetli Mahallesinde yol kenarları betonla kaplanarak güvenli hale getiriliyor. Çalışmaların tüm mahallelerde devam edeceğini bildiren Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, kendilerini anlayışla karşılayan bölge halkına teşekkür etti.

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