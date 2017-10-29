Hacıkadiroğlu'ndan Alanya'ya 29 Ekim hediyesi

Haber: Alper KUTAY

ALANYA'NIN tanınmış işadamlarından olan ve koyu bir Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet hayranı olarak bilinen Janus Restoran sahibi Mehmet Hacıkadiroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda dostlarına ve vatandaşlara 1.500 adet "cumhuriyet" cd'si armağan etti. Hacıkadiroğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Güne, Cumhuriyet 'in 75.yıl anısına Jandarma Genel Komutanlığı'nın çıkardığı ve benim de Ankara'dan getirtip 1500'ünü Alanya halkına ve dostlara bayram hediyesi olarak dağıttığım cd'yi dinleyerek başlamak ne kadar güzel. Yağmurlu Alanya sabahında evimde Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamaya başlamak heyecanı. Bu kez yalnız da değilim. Evin içinde, her köşesinde 'Mustafa Kemal'in askerleri var' gibi geliyor bana. Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun. Nice mutlu yıllara inşallah. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bütün şehitlerimizin ruhu şad, mekânları cennet olur inşallah. Yurdumun güzel insanlarına, başta kumpas mağdurları olmak üzere Mustafa Kemal'in askerlerine selam olsun."