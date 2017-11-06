Hacıbaba Caddesi'nde trafik felç

Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin projesini çizdiği, Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün imalatını yaptığı yeni çevreyolunda çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, evlerine ulaşımı sağlamak için Cikcilli Mahallesi Hacıbaba Caddesi'ni kullanan yüzlerce konut sahibi ve işletmeci, Karayolları'nın verdiği sözü tutmasını istedi. Kargıcak Mahallesi'nden başlayıp Dimçayı üzerinden devam eden ve Cikcilli Mahallesi'nden geçerek Dinek Mahallesi'ne varan çevreyolunun Hacıbaba Caddesi etabının 29 Ekim'de ulaşıma açılacağı ifade edilmiş, hatta Hacıbaba Mezarlığı önüne bir kavşak konulacağı açıklanmıştı. Ancak 29 Ekim'in üzerinden neredeyse 10 gün geçmesine rağmen verilen söz tutulmadı ve bölgede ikamet eden vatandaşların mağduriyeti son bulmadı. Çalışmaların yavaş ilerlemesi ise tepkilere yol açtı. Evlerine ulaşabilmek için bozuk ve stabilize olan Cikcilli Mezarlığı yolunu kullanmak zorunda kalan yüzlerce araç sahibi ise Karayolları'ndan verdiği sözü bir an önce yerine getirmesini istedi.

