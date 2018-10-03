Hacet’te meydan çalışmaları başladı: ‘Bahtı benzemesin’

Ceren ŞAHİN

ALANYA'NIN en merkezi bölgelerinden olan Hacet Kavşağı’nda, Hacet Deresi’nin ıslahı üzerine yaklaşık 6 ay evvel başlatılan alt yapı çalışmalarının ardından bölgede yaşanan sıkıntılar daha evvel Dim TV ekranlarına yansımıştı. Herhangi bir güvenlik önlemi alınmaksızın kentin orta yerine bırakılmış moloz yığınları vatandaşlardan tepki çekmiş ve Dim TV (dimtv.tv) yine halkın ve sokağın sesi olmuştu.

ALANYA BELEDİYESİ DÜĞMEYE BASTI

Alanya Belediyesi geçtiğimiz gün itibariyle bölgede daha evvel projesi hazırlanan meydanın inşası adına nihayet düğmeye bastı ve çalışmalar başladı. Turizm sezonunun ortasında kentin görsel kimliğini olumsuz yönde etkileyen moloz yığınlarının geç de olsa bir çözüm bulacak olmasından mütevellit teşekkürlerini sunan bölge halkı, çalışmaların bir diğer alandaki gibi sürüncemede kalmaması dileklerinde bulunarak ‘Bahtı benzemesin’ yorumunda bulundular. AYRINTILAR DİM TV ANA HABER BÜLTENİ'NDE...

Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2018, 18:25