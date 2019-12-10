Hacet'te ikinci etap meydan projesi başladı, döner kavşak iptal edilecek 

ALANYA Belediyesi Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen proje ile Hacet Kavşağı’nda trafik akışında düzenleme ve meydan amaçlanıyor. Proje kapsamında mevcut döner kavşak iptal edilerek, sinyalizasyon sistemi ile geçiş sağlanacak.

3 BİN METREKARELİK MEYDAN OLUŞTURULACAK

3 bin metrekarelik meydan düzenlemesi ile birinci etap meydan projesinde olduğu gibi geniş oturma alanları oluşturulacak. Projede, 6 kabinli bankamatik, süs havuzları, özel tasarım oturma bankları, çöp kovaları, meydan aydınlatmaları ve özel gövdeli ağaçlar yer alıyor.

‘SAK IRMAĞI KESİNTİSİZ YÜRÜYÜŞ YOLU PROJESİNİN SON ETABIDA TAMAMLANMIŞ OLUYOR’

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Hacet Meydanı 2.etap projesi ile Çevre Yolundan sahile kesintisiz yürüyüş yolu projesinin son etabınında tamamlamış olacağını söyledi.Birinci etap meydan projesinin Alanyaya yeni bir kimlik kazandırdığına vurgu yapan Yücel, Hacet Mahallesinde 2018 yılında başlattığımız meydan düzenleme çalışması ile bölgenin çehresini değiştirdiğimiz gibi kentin sosyal yaşamına da pozitif bir katkı sağlanmış oldu. Ikinci etap ile önceki meydanla bütünlüğü sağlayarak, özellikle trafik akışını düzenleyeceğiz. Kısa süre içerisinde yeni meydanı halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Şimdiden Alanyamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi