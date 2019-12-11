Hacet’te 2’nci etap başladı: ‘Kaderi benzemesin’

ALANYA’NIN en işlek lokasyonlarından biri olan Hacet kavşağında Çevre Yolu’ndan başlamak suretiyle sahile kadar inecek yürüyüş yolunun ikinci etabı için çalışmalara başlandı. Dim TV (dimtv.tv) bölgeden seslendi. Daha evvel yapılan düzenlemelerle birlikte daralan yola dikkat çekti ve sorunun çözümüne ilişkin başlatılan çalışmalarda kolaylıklar diledi. Öte yandan birinci etabın çalışmaları sırasında yaşanan rötara işaret ederek zamanında bitirilebilmesi yönünde vatandaşın temennilerini iletti.