‘Hacet Kavşağı’nda trafik çilesi yaşanıyor’

Alanya’nın kalbi Hacet Kavşağı’nda halk yeni meydanına kavuştu. Kavuştu, kavuşmasına lakin yapılan son düzenlemelerle birlikte daralan yol, trafiği olumsuz yönde etkiledi

‘Hacet Kavşağı’nda trafik çilesi yaşanıyor’
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ÖZEL HABER

ALANYA’NIN en işlek kavşaklarından biri olan Hacet’te, vatandaş trafik çilesine teslim. Derenin ıslahıyla birlikte sahil yolu ile birleştirilen Hacet Kavşağı’nda daralan yol, araç trafiğini olumsuz yönde etkiliyor. Araç sürücüleri ve yayalar için tehlike arz eden sorun adına yeniden bir düzenleme yapılacak mı? Merak konusu. Alanya halkının sesi olan Dim TV (dimtv.tv), mikrofonlarını bölgede yaşayanlara ve kavşağı kullananlara uzattı. Vatandaş bölgedeki sorunun son bulması adına düzenleme talep ederek “Gerek yayalar, gerekse de trafik kötü etkileniyor. Var olan kavşağın yerinde problem var. Yolun daralmasıyla birlikte, 2 araç yan yana geçemez hale geldi. Trafikte sıkışmalar yaşanıyor. Aslında en başında, meydan projesi hazırlanırken, bütün bunların düşünülmesi gerekiyordu. Lakin iki iş yapmak, bizim ülkemizde adet haline geldiğinden artık ‘Alıştık’ diyoruz. Trafiğin rahatlaması için yeniden düzenleme yapılmasını istiyoruz” dediler. 
Haberin detayları saat 18.00’da Dim TV (dimtv.tv) Ana Haber Bülteni’nde…

Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2019, 15:16
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