Hacet'e yeni park

GENÇLERE ve çocuklara yönelik hizmetlere öncelik veren Alanya Belediyesi, bu kapsamda Hacet Mahallesi'nde yeni bir parkı daha vatandaşların hizmetine sundu. 645 ada içerisinde bulunan, imar durumunda park ve otopark olan 700 metrekarelik alan, yapım işlerinin tamamlanmasının ardından vatandaşların kullanımına açıldı. Alanya’nın tüm mahallelerinde yaşam alanları ve çocuk oyun alanlarının sayısı hızla artmaya devam ediyor. Mahallelerde imar durumunda park olarak ayrılmış alanların peyzaj projeleri hazırlanıyor. Bu kapsamda Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü teknik personelleri tarafından Hacet Mahallesi, Geraliler Sokak’taki 700 metrekarelik alanda bölge halkının ihtiyaçlarını gözeterek, araçlarını park edebileceği, çocukların oyun oynayabileceği, tüm insanların dinlenip pozitif vakit geçirebileceği yeni Saraçoğlu Çocuk Parkı'nı hizmete sundu. Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar yaptığı açıklamada "İçerisinde dinlenme alanları, çocuk oyun aletleri, dış mekan spor aletleri ve masa tenisi olan parkın peyzaj çalışmaları ilçemizin ve bölgemizin sosyokültürel ve çevreyle ilgili özelliklerine en uygun olacak şekilde özenle seçilerek düzenlendi. Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha sağlıklı bir nesil olarak yetişmesi için çocuk parkları ve spor alanlarının her mahallemizde çoğaltılması adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.