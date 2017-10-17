'Güzel konuşma' fırsatı

KAYIT yaptırmak isteyen vatandaşların en geç 25 Ekim Çarşamba gününe kadar Alanya Kültür Merkezi’ne (AKM) başvurmaları gerekiyor.

MEB ONAYLI SERTİFİKA VERİLECEK

Alanya Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında düzenlenecek kursun sonunda hak sahiplerine Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı diksiyon sertifikası verilecek. Bugüne kadar 600’den fazla kişinin yararlandığı diksiyon kursuna kayıt olmak isteyenlerin 3 adet fotoğraf, 1 adet arkalı-önlü kimlik fotokopisi, adli sicil kaydı ve nüfus kayıt örneği ile birlikte Alanya Belediye Tiyatrosu’na başvuru yapmaları gerekiyor. Kursa başvuru yapabilmek için başvuru sahiplerinin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekiyor.