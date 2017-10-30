Güney zarar gören bölgeleri gezdi

Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, dün kırsaldaki Hocalar, Yeşilöz, Büyükpınar, Tırılar, İspatlı ve Sapadere Mahallesi'ne giderek bölge muhtarlarıyla birlikte selden zarar gören vatandaşları ziyaret etti. Gerekli incelemeleri yaparak çalışmalarını başlattıklarını söyleyen Güney, "Büyükşehir olarak her zaman olduğu gibi bugün de vatandaşın yanındayız. Yaraları saracağız. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Menderes Türel'in kesin talimatı var. Tüm vatandaşlarımız her türlü sorunlarında bize müracaat edebilirler. Zaten bölge muhtarlarımız irili ufaklı tüm sorunları bize anında iletiyor. Bizler de tüm birimlerimizle sorunları çözmek için olay yerine gidiyoruz" dedi. Kırsal Alan Sorumlusu Arif Yeni'nin de eşlik ettiği Güney'in ziyaretinden büyük memnuniyet duyduklarını söyleyen bölge muhtarları ise taleplerini ayaklarına kadar giden Güney'e iletip destek istediler.

