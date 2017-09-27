Güney: 'Yatırımlarımız devam ediyor'

Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, Alanya Hizmet Birimi bünyesinde faaliyet gösteren birim yöneticileriyle değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıya; Alanya Şube Müdürü İlyas Şirin, Asat Şube Müdürü Fatih Uysal, Kırsal Alan Sorumlusu Arif Yeni, İtfaiye Müdürü Mehmet Oral, Hal Müdürü Halit Parlayüksel, Otogar Müdürü Osman Ertunç, Park Bahçeler, Mezarlık, Sinekle Mücadele, Zabıta, Asmek ve Temizlik birimleri sorumluları katıldı. 1,5 saat süren toplantıda birimler 2017 yılı içinde tamamlanan, devam eden ve başlanacak olan çalışma ve projeler hakkında Güney’e ayrıntılı bilgiler verdi. Toplantı sonrası bir değerlendirme yapan Güney, “Birim müdürleri ve sorumlularıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak 102 mahallede yaptığımız yatırımları ele aldık. Yatırımlarımız Alanya’nın farklı noktalarında devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de yeni yatırımlar başlatacağız. Alanya’da sorumluluk alanımız içinde olan yerlerde alt ve üstyapıda herhangi bir sorun yaşanmaması için gereken çalışmaları yapıyoruz. Bu arada ekiplerimiz kış dönemi hazırlıklarına da başladı. Alanya üç sene öncesine göre çok daha iyi bir noktada" dedi.