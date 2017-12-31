Güney'in acı günü! Törene Başkan Türel'de katıldı

Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney'in annesi 80 yaşındaki Mesure Güney, Cumartesi akşamı saat 21.00 sularında vefat etti. 2014'te babasını kaybeden Güney, yeni yıla girilmesine sayılı saatler kala bu kez annesini kaybetti. Bir süredir gribal enfeksiyon geçirdiği ve evinde tedavi gördüğü öğrenilen Mesure Güney'in tıpkı babası gibi Hüseyin Güney'in yanında vefat ettiği öğrenildi. Güney'e yakın çevrelerden edinilen bilgilere göre, olay şu şekilde meydana geldi: Cumartesi akşamı Keykubat Bulvarı üzerindeki bir kafeteryada akşam saatlerinde arkadaşlarıyla oturup sohbet eden Güney, saat 20.00 sularında müsaade isteyerek evine geçti. Başkent Hastanesi altı, Opet Petrol yanındaki evine gelen Güney, eşi Mürüvvet Güney ile birlikte bir alt katında oturan annesinin yanına giderek birlikte yemek yedi. Yemek sonrası dinlenmek için üst kattaki evine çıkan Güney, bir süre sonra annesinin fenalaştığını öğrenince yeniden alt kata inerek ambulans çağırdı. Başkent Hastanesi'nden gelen ambulansla 80 yaşındaki Mesure Güney hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mesure Güney'in cenazesi bugün öğle namazına müteakiben hastaneden alınarak önce evinin önüne getirildi ve akrabaları ile komşularından helallik alındı. Evinin önünde yapılan dua töreninin ardından cenaze töreni için Oba Mahallesi'ndeki baba Turan Güney'in de defnedildiği Sekilioğlu Mezarlığı'na geçildi. Törene Ak Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse ve Sena Nur Çelik, İl Başkanı Rıza Sümer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, CHP İlçe Başkanı Ali Takavüt, çok sayıda meslek odası başkan ve adayı ile Güney ailesinin sevenleri katıldı. Merhumenin Hürriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü olan damadı Arif Dizdaroğlu ile kızı da gece yarısı uçakla Alanya'ya gelerek törene katıldı. Bu arada cenaze törenine son anda katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de Güney ailesine taziyelerini hem mezarlıkta hem de taziye çadırında iletti. Sena Nur Çelik de taziye çadırına gelerek taziyelerini bildirdi.