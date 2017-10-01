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Güney: Gider hazır değildi, sular tahliye edildi

Battı çıktının sular altında kalmasına Saadet ve CHP'den sert eleştiri geldi, Büyükşehir krizini hemen giderdi

Güney: Gider hazır değildi, sular tahliye edildi

Battı çıktının sular altında kalmasına Saadet ve CHP'den sert eleştiri geldi, Büyükşehir krizini hemen giderdi

01 Ekim 2017 Pazar 16:33
Güney: Gider hazır değildi, sular tahliye edildi
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Haber: Alper KUTAY

PROJESİNİ Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çizip imalatını Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı Çevreyolu Telekom Kavşağı Katlı Kavşak, bugün sabah saatlerinde Alanya'yı etkisi altına alan sağanak yağmur sonrası suyla kaplandı. Örneklerine İstanbul ve Ankara gibi metropollerde rastlanan altgeçit su baskınının benzerinin Alanya'da da yaşanması vatandaşın tepkisine neden oldu. Saadet Partisi (SP) İlçe Başkan Yardımcısı Hüseyin Sarıca, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Menderes Türel, bu vaziyet ne? Daha ilk yağmurda bu tıkanma nedir? Bu battı çıktı yapılırken su giderleri yapılmadı mı? Yoksa yapıldı da yeterli mi gelmedi? Şu manzaranın mazereti olamaz, bu bir hatadır. Bunu A partisi de yapsa B partisi de yapsa böyle hata olmaz" dedi.
GÜNEY: GEREKEN YAPILDI
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Ali Takavüt ise yaptığı değerlendirmede, "Battı çıktı konusunda yaptığımız eleştirilere 'CHP zihniyeti yatırımlara karşı' dediler. Biz yatırımlara bırak karşı durmayı, aksine destek veririz. Ancak yanlış yatırımları da eleştiririz. Buralara halkımızın parası gömülüyor. Kararı halkımız versin" diye konuştu. Öte yandan kavşağın sular altında kalmasının ardından harekete geçtiklerini söyleyen Büyükşehir Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, "Yağmur sonrası yukarı mahallelerden gelen su giderleri henüz tamamlanmadığı için yaşanan kısa süreli aksaklık hemen giderildi, kavşak ulaşıma açıldı. Kavşağın çevre düzenlemeleri ve yan yol bağlantı çalışmaları devam ediyor" dedi.

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Son Güncelleme: 01.10.2017 17:11
Anahtar Kelimeler:
AlanyaHüseyin Güney
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