Güney Dim TV’ye konuk olacak

BU akşam Dim TV Ana Haber'in canlı yayın konuğu Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney olacak. Saat 18.00'de Dim TV ekranlarında Alper Kutay’ın sorularını yanıtlayacak Güney, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Alanya’ya yaptığı yatırımları ve projelerini anlatacak. Büyükşehirin hedefleinin konuşulacağı program www.dimtv.tv , www.yenialanya.com , Facebook.com/dimtvalanya , Twitter.com/dimtvalanya ve Youtube.com/yenialanya/live adreslerinden takip edilebilecek.

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