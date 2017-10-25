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Güney Dim TV’ye konuk olacak

Bu akşam Dim TV Ana Haber'in canlı yayın konuğu Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney olacak.

Güney Dim TV’ye konuk olacak

Bu akşam Dim TV Ana Haber'in canlı yayın konuğu Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney olacak.

25 Ekim 2017 Çarşamba 11:40
Güney Dim TV’ye konuk olacak
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BU akşam Dim TV Ana Haber'in canlı yayın konuğu Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney olacak. Saat 18.00'de Dim TV ekranlarında Alper Kutay’ın sorularını yanıtlayacak Güney, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Alanya’ya yaptığı yatırımları ve projelerini anlatacak. Büyükşehirin hedefleinin konuşulacağı program www.dimtv.tv
www.yenialanya.com, Facebook.com/dimtvalanya, Twitter.com/dimtvalanya ve Youtube.com/yenialanya/live adreslerinden takip edilebilecek.

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Dim TvDim TV Ana HaberAntalya Büyükşehir BelediyesiAlanya KoordinatörüHüseyin Güney
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