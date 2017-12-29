Güney Bisiklet Yolu projesini sevdi

ALANYA Belediye Meclis Üyesi MHP'li Mehmet Ali Tekin, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney'i ziyaret edip Alanya için hazırladığı "Bisiklet Yolu" projesinin sunumunu yaptı. Sunum programına Alanya Hizmet Müdürü İlyas Şirin de katıldı. Projeyi çok beğendiklerini söyleyen Güney, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in onay vermesi halinde detayları önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacaklarını kaydetti. Öte yandan Alanya Vefa Derneği Başkanı Süleyman Özdemir ile Vefakâr Gençlik Kulübü yöneticileri Güney'i makamında ziyaret edip 2018'in Nisan ayında yapacakları 6. Bilgi ve Kültür Yarışması için destek istediler. Güney, "Toplum yararına olan her projede olduğu gibi bu yarışmada da elimizden gelen desteği vermeye hazırız" diye konuştu.