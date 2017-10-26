Güney, Alanya Sanayi Sitesi'nde inceleme yaptı

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney , dün sabah Alanya'da etkili olan sağanak yağış sonrası yer yer su baskınlarının yaşandığı Alanya Sanayi Sitesi'nde incelemelerde bulundu. Güney, ASAT Müdürü Fatih Uysal ve Metal İşleri Odası Başkanı Kerim Taş'tan olay yerinde bilgi aldı. Bazı işyerlerinin sular altında kaldığını söyleyen Taş, ASAT'ın erken müdahalesiyle sanayi esnafının mağdur olmadığını söylerken, Güney ise ASAT Müdürü Fatih Uysal'a talimat vererek drenaj kanallarının acilen temizlenmesini istedi. Metal İşleri Odası Başkanı Kerim Taş, yakın ilgisinden ötürü Güney'e teşekkür etti.

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