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Güney: Alanya için her  zaman göreve hazırız

Büyükşehir Koordinatörü Güney, ALTİD ve ALSİAD'ın işbirliği teklifini kabul ederek, "Alanya'nın daha da gelişmesi için atılacak tüm adımlarda varız" dedi

Güney: Alanya için her  zaman göreve hazırız

Büyükşehir Koordinatörü Güney, ALTİD ve ALSİAD'ın işbirliği teklifini kabul ederek, "Alanya'nın daha da gelişmesi için atılacak tüm adımlarda varız" dedi

27 Eylül 2017 Çarşamba 15:34
Güney: Alanya için her  zaman göreve hazırız
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Haber: Alper KUTAY

KAMU ve sivil toplum örgütleri arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) tarafından oluşturulan Sivil Toplum Organizasyonları Ortakları ve Ağ Yapılanmaları Hibe Programı proje teklifine destek arayışları sürüyor. Bu kapsamda projenin ortakları ALTİD Başkanı Burhan Sili ve Alanya Sanayici ve İşadamları Derneği (ALSİAD) Başkanı Akın Tabaklar, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney’i makamında ziyaret etti. ALTİD Başkanı Sili, AB Projesi için çalışma başlattıklarını belirterek kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle ortak hareket ederek Alanya’nın çözüm bekleyen sorunlarına ortak bir akıl ile çözüm bulma yönünde başlattıkları bu girişime destek istedi. Alanya için yapılacak her türlü projeye katkı vermeye hazır olduklarını belirten Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, “Alanya'nın gelişip daha da güzel olması yönünde atılacak olan tüm adımlara hem şahsım hem de Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman destek vermeye hazırız. ALTİD'in başlattığı bu proje ve devamındaki çalışmalarda elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Turistik Işletmeciler DerneğiALSİAD
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