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Güney, Alanya'da yıldırım düşen camide inceleme yaptı

Büyükşehir Koordinatörü Hüseyin Güney, yıldırım düşmesi sonucu pek çok yeri yanan Mahmutlar Göleviz Camii'ne giderek inceleme yaptı, yetkililerden bilgi aldı

Güney, Alanya'da yıldırım düşen camide inceleme yaptı

Büyükşehir Koordinatörü Hüseyin Güney, yıldırım düşmesi sonucu pek çok yeri yanan Mahmutlar Göleviz Camii'ne giderek inceleme yaptı, yetkililerden bilgi aldı

08 Kasım 2017 Çarşamba 16:40
Güney, Alanya'da yıldırım düşen camide inceleme yaptı
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA'NIN Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan Göleviz Cami, geçtiğimiz günlerde yağan gök gürültülü sağanak yağış esnasında büyük hasar gördü. Yıldırım düşmesi sonucu bir anda alev alan camideki yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşların yoğun çabaları ile güçlükle söndürüldü. Yıldırım düşmesi esnasında camide herhangi birinin bulunamaması sonucu şans eseri can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Caminin iç kısmı tamamen siyaha bürünürken, tamamen siyah is ile kaplanan caminin bir çok bölgesi de yanarak kül oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney bugün Göleviz Cami'ye giderek inceleme yaptı. Güney, "Gereken neyse yapılacak. Camimizi eski haline getirmek için çalışmalara hemen başlıyoruz" mesajı verdi.

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Anahtar Kelimeler:
AlanyaHüseyin GüneyGöleviz Camii
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