Gündoğmuş'un kızları süreci anlattı

GEÇTİĞİMİZ günlerde 'Taahhüdü ihlal' suçlamasıyla cezaevine konulan Alanya Çevre Koruma ve Dayanışma Derneği (ALKOD) kurucularından, Alanya'nın sevilen renkli simalarından Ali Rıza Gündoğmuş’un kızları avukat Yasemin Gündoğmuş ve Zülal Gündoğmuş, yaptıkları yazılı açıklamayla yaşanan süreci değerlendirdiler. Gündoğmuş kardeşlerin açıklamaları aynen şöyle:

"Verilen destek, yapılan yorumlar ve aramalardan sonra Ali Rıza Gündoğmuş'un kızları olarak, hem teşekkür etmek, hem de süreçle ilgili kısa bir bilgilendirme yapmak için yazıyoruz. Öncelikle iyi dilekte bulunan, dualarını esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. Yaşanılan süreç ekonomik nedenlerden dolayı başımıza gelmiş olup, Ali Rıza Bey tarafından borçlar inkar edilmemiş, yakalama kararlarına rağmen Alanya'dan uzaklaşmamış, Alanya dışında bir yere götürülmemiş, gizlenmemiştir. Zira tutuklanması da herhangi bir Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolünde yakalanma şeklinde olmamış, bizzat bulunduğu yerden ihbar üzerine alınmıştır. Yaşanılan olayla ilgili en büyük manevi yıkım da bu nedenle yaşanmıştır. Ekonomik bir neden olmasına rağmen, sanki ağır bir suç işlemiş gibi ‘Takip ettirdik, ilkinde kaçırdık, ikincide enselettik’ şeklinde ibarelerin kullanılması ve adeta kedi fare oyunu oynanması, neredeyse kelepçe takılması şeklinde davranışlara maruz bırakılması üzücü olmuştur. Ali Rıza Bey, tüm süreçte Alanya dışında bir yerde bulunmamıştır ki takibe vs. zaten gerek yoktur. Bu nedenlerle yardımda bulunmak isteyen herkese teşekkür etmekle, maddi olarak kimsenin ailesinin rızkını, bu konuda, böyle üzücü ve maneviyata sığmayan davranışlarda bulunan zihniyete verilmesini istemediğimizi ve verdirmeyeceğimizi belirtmek isteriz. Babamızın manevi olarak iyi anılması, sevenlerinin, hatırlayanlarının olduğunun bilinmesi, halinin, hatrının soruluyor olması bizim için en değerli vefa şeklidir. Ali Rıza Gündoğmuş kasketi, kara şalvarı ve bisikletiyle yaşamış birisi olup, halk adamıdır ve hayatta her yükü göğüsleyecek bir insandır. Anılan ekonomik nedenlerle cezaevinde bulunması, kişiliğini, itibarını, insanlığını eksiltecek bir husus da değildir. Kendisi iyi durumdadır. Yardımlarını esirgemeyen Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Sayın Mehmet Şahin’e, bu süreçte yanımızda duran meslektaşlarıma, düşünenlere, arayıp soranlara, güzel dileklerini iletenlere, sağlık durumunu merak edenlere teşekkürü bir borç biliriz."

