Gündoğdu'dan, ALKÜ'yü tercih edecek öğrenci adaylarına önemli uyarı

Haber: Alper KUTAY

ÜNİVERSİTE adaylarının tercih işlemleri başladı. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2017-ÖSYS tercih işlemleri 26 Temmuz saat 23.59'da sona erecek. Adaylar, tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden, TC kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacak. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi gerçekleştirilmeyecek. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri de geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak. Bu arada, gerek eğitimci kadrosu ve verdiği eğitimin kalitesi, gerek Alanya'nın iklimi ve turizm kenti olması nedeniyle en çok tercih edilen üniversitelerden biri olan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ne (ALKÜ) yoğun talep olduğu öğrenildi. Bu yıl farklı şehirlerde veya Alanya'ya yaşayan ve ALKÜ'yü tercih edecek olan üniversite öğrencisi adaylarına çağrıda bulunan Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu, "ALKÜ'de PKK, FETÖ, DHKP-C veya başka hiçbir örgüt yoktur. ALKÜ'de sadece Türk-İslam ülküsüne inanan gençler vardır. Tercih edecek arkadaşlara duyurulur" dedi.