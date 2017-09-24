Gündoğdu'dan Alanya'daki konsere davet

Haber: Alper KUTAY

27 EYLÜL Çarşamba günü Alanya Belediye Sarayı arkasında saat 19.30'da başlayacak konserde ülkücü camianın sevilen sanatçılarından Ahmet Şafak ve Atilla Yılmaz sahne alacak. Vatandaşın ücretsiz olarak izleyeceği, "Sevdamız Alanya, Ülkümüz Güçlü Türkiye" sloganıyla hazırlanan konser için çalışmalara devam eden Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu ve ekibi, ziyaretlerine devam ederek davetiye dağıtıyor. Tüm Alanya'yı bu dev konsere davet eden Abil Gündoğdu, "Yüce Allah bu önemli organizasyondan alnımızın akıyla çıkmayı bize nasip etsin" dedi.