Gülseren kadınların mücadelesinde yaşıyor
Kadının direnişi, kadına mirastır şiarıyla mücadelelerini yükselten kadınlar bugün Alanya’da 14 bıçak darbesiyle katledilen Gülseren Yılmaz’ı unutmadı
Alanya 25.11.2019, 16:07
25 KASIM Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde kadınlar, boşanmak istediği eşi tarafından Alanya’nın Kestel Mahallesi’ndeki baba ocağında katledilen Gülseren Yılmaz’ı unutmadı, yalnız bırakmadı ve mezarı başına giderek dualarla andı. Antalya Barosu Alanya Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ile Kadın ve Çocuk Haklarını Koruma Kurulu avukatlarından Halime Şenli yapmış olduğu açıklamada “Katledilen kadın arkadaşlarımızı unutmayacağız, unutturmayacağız. Kadın mücadelesi birleştirecek ve yaşatacak biliyoruz” dedi.
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