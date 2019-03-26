Güllerpınarı'na 'Arslan' sözü 

Güllerpınarı Mahallesi Muhtar Adayı olan, Alanya'nın tanınmış ve sevilen simalarından Hasan Arslan "Mahallemizde her kesimden yoğun destek görüyoruz. Hepsine teveccühlerinden dolayı teşekkür ederim" dedi

Güllerpınarı'na 'Arslan' sözü 
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ALANYA'DA 30'un üzerinde olduğu söylenen muhtar adayı sayısıyla öne çıkan Güllerpınarı Mahallesi'nin muhtar adayı Hasan Arslan, seçim çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Mahalle halkının desteğiyle Güllerpınarı'nda öne çıkan bir isim olan Arslan "Zaten muhtar adayı olmadan da sürekli halkın içinde olan bir isimdim. Şimdi de aralıksız sürdürdüğüm ziyaretlerimde mahalle halkımıza bire bir projelerimi anlatıyorum. Hedefim mahallemde tüm sorunları tarihe karıştırmak. Sosyal muhtarlığı hayata geçirmek. Alanyamızın o özlenen eski mahalle kültürünü canlandırmak. Kısacası Güllerpınarı'nda herkesin yüzünü güldürmek istiyoruz. Halkımıza bize olan teveccühleri nedeniyle sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. 

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