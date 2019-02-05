Gülevşen sil başlatan yenileniyor

ALANYA Belediyesi, şehir genelinde yol yapım ve asfalt çalışmalarını hızla sürdürüyor. Çıplaklı Mahallesi’nde Gülevşen Caddesi’ni sil başlatan yenileme çalışması başlatan Fen İşleri Müdürlüğü, 4 kilometre sıcak asfalt çalışmasına başladı. Gülevşen Caddesi ile Merkez Cadde ve Oba bağlantı yolunda devam edecek olan sıcak asfaltla Çıplaklı yolları sil baştan yenilenmiş olacak. Çıplaklı’yı bir hafta sonra modern caddelere kavuşturacaklarını söyleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Gülevşen Caddesi’ni sil baştan yeniliyoruz. Merkez caddeyi ise bölünmüş yol olarak hizmete sunacağız. İlk etapta asfalt çalışmamız Gülevşen Caddesi’nde başladı. Gülevşen Caddesi’ni Oba Mahallesi’ne bağlayacağız. Ardından Düğün Salonu yanındaki merkez caddeyi sıcak asfaltla kaplayacağız. Çalışmalarımızla Çıplaklı Mahallesi’nin çehresini değiştiriyoruz. Halkımıza hayırlı olsun” dedi.

Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2019, 23:25