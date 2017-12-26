GS Store Alanya'da açıldı

SÜPER Lig devi Galatasaray'ın orjinal ürünlerinin satıldığı GS Store Alanya Mağazası, bugün kalabalık bir törenle açıldı. Renkli açılışa Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Cevdet Zamanoğlu, Hancı Gurme sahibi Ali Hancı, Galatasaraylı taraftarlar ve çok sayıda davetli katıldı. Davetlilerin çeşitli yiyecek ve içecek ikramlarıyla ağırlandığı açılışta, renkli ve keyifli bir atmosfer hakimdi.

'DESTEK VERELİM'

Açılışta bir konuşma yapan TGF Genel Başkan Vekili ve AGC Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanyalı Galatasaraylıların GS Store'a sahip çıkması gerektiğini söyledi. Dim, "Alanya'da eksik olan bir şeyi bu kente kazandırdıkları için Gökhan Elverdi ve Ali Topakkaya'ya teşekkür ederim. Şimdi sıra Alanyalı Galatasaray taraftarlarında. Takımlarının orjinal ürünlerini artık buradan alsınlar ve destek versinler. Başka şehirlerden değil, alışverişlerimizi Alanya GS Store'dan yapalım" dedi. Dim'in konuşmasının ardından açılış kurdelesini Alanya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Cevdet Zamanoğlu, Mehmet Ali Dim ve Ali Hancı birlikte kestiler.