Gören Yaylası'nda asfalt sevinci

ÇALIŞMALAR kapsamında batı yaylalarından sonra doğu yaylalarına geçen ekipler, Gören Yaylası’nda 2.500 metre yolun asfaltını tamamladılar.

GÖMÜRGEN VE KÖPRÜBAŞI YAYLASI’NDA ASFALT ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Alanya Belediyesi tarafından doğu ve batı yaylalarında ihale edilen 50 kilometre asfaltın batı yaylalarının ana yollarını oluşturan 11 kilometresi tamamlandı. Batı Mahallelerinin kullandığı Akdam, Karabuynuzlar, Çakallar, Karıngöl, Yenicepazar, Türkler ve Payallar yaylalarının yolları asfaltlanarak ulaşıma açıldı. Doğu bölgesinde Gören merkezde 2.500 metre asfalt tamamlandı. , Gökbel, Gömürgen Mevkii ve Köprübaşı yolunda çalışmalarını sürdüren ekipler sırasıyla ve Koçdavut ve Çamlıca Yayla yolunda çalışmalarına devam edecekler. Doğu mahallelerinin bir çoğunun yayla yolu olarak kullandığı Gören yolunun önemine işaret eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Yerli halkın yoğun olarak kullandığı Basırlı – Gören yolunda taahhüt ettiğimiz gibi asfalt çalışmasını en hızlı bir şekilde tamamladık. Halkımıza hayırlı olsun” dedi.