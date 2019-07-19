Gökbel, Yağlı Güreş Festivali ile şenlenecek

ÜNLÜ sanatçıların sahne alacağı ve Türkiye’nin en önemli güreşçilerinin er meydanına çıkacağı festival için tüm hazırlıklar tamamlandı. Bu akşam sanatçılarla şenlenecek olan Gökbel'de, yarın ise Türkiye'nin ünlü güreşçileri er meydanına çıkacak. Alanya’nın ulusal ve uluslararası organizasyonlarla hep ön planda olduğunu hatırlatan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Amacımız ata sporumuzu yaşatmak ve gelecek nesillere taşımak. Zengin etkinliklere sahne olacak güreş organizasyonumuza tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum” dedi.

Gökbel Güreş Festivali’nde Cengiz Kurtoğlu ve klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici bu akşamki etkinliklerde sahne alacaklar.