Gökbel Şenlikleri'nde vatandaşlar Serkan Kaya konseri ile coşacak

Haber: Alper KUTAY

29-30 TEMMUZ tarihleri arasında Gökbel Yaylası’nda düzenlenecek güreşlerle ilgili tüm hazırlıklar tamamlandı. 29 Temmuz’da Serkan Kaya konseri ile start alacak Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri, 30 Temmuz Pazar günü pehlivanların mücadelesiyle devam edecek. Kırkpınar’ın bu yılki altın kemerli başpehlivanı İsmail Balaban başta olmak üzere Kırkpınar’da derece yapan ilk 8 güreşçiyle birlikte yaklaşık 500 sporcu Gökbel Er Meydanı’nda güreş tutacak. 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivanlığı göğüsleyerek bu yılki altın kemerin sahibi Antalyalı Başpehlivan İsmail Balaban da er meydanına çıkacak.

500 GÜREŞÇİ YEŞİL SAHAYA ÇIKACAK

Gökbel Güreşleri’nde Balaban'ın yanı sıra; Ali Gürbüz, Mehmet Yeşil Yeşil, Orhan Okulu, Mustafa Kemal Karaboğa, İsmail Erkan, Serhat Gökmen, Fatih Atlı, Şaban Yılmaz, Güngör Ekin, Ekrem Yavuz, Ünal Karaman, Hamza Köseoğlu, Faruk Akkoyun ve Süleyman Aykırı da güreş tutacak. Güreşlerin geleneksel halk konseri bölümünde ise 29 Temmuz Cumartesi günü saat 21.40’ta “Mesele” adlı şarkısı ile gönüllerde adeta taht kuran ünlü sanatçı Serkan Kaya sahne alacak. 29 Temmuz saat 20.00’da açılış konuşmaları ve resmi programla başlayacak etkinlikler, saat 20.20’de off road şov, folklor gösterileri, yerel sanatçıların konserleri ve saat 21.40’da Serkan Kaya konseri ile devam edecek.

YÜCEL TÜM ALANYA'YI DAVET ETTİ

Güreşler ise 30 Temmuz Pazar günü saat 09.00’da başlayacak. Güreşler devam ederken bir taraftan da protokol konuşmaları, Kafkas halk oyunları, 2017 yılının Güreş Ağası Seçimi yapılacak. Güreş programı saat 17.00’de düzenlenecek kapanış ve ödül töreni ile sona erecek. İki gün dolu dolu geçecek etkinliklere tüm vatandaşları davet eden Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Kültürümüzün bir parçası ata sporumuzu yaşatmak için Gökbel Yaylası’nda düzenlediğimiz güreş etkinliklerimize bu yıl da yoğun katılım olacağını tahmin ediyorum" dedi.