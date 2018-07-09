Gökbel- Gündoğmuş ve Alanya yolu kısalıyor

BAŞKAN YÜCEL SÖZÜNÜ TUTTU

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “ Gökbel- Taşatan Yolu’ndan Gündoğmuş ve Alanya’ya vatandaşlarımızın ayağı toza değmeden ulaşabilecekler” sözünü yerine getirerek, Gökbel - Taşatan yolundan Gündoğmuş Basırlı ve Gören Mevkiinde 12 kilometrelin yolun startını verdi. Çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü Gökbel, Taşatan ve Gören arasında istinat duvarları ile güçlendirilen yolda genişletme ve asfalt öncesi hazırlık çalışması devam ediyor. Yol genişletme çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığı yolda, yer yer dere yataklarına menfezler de yapılıyor.

GÖKBEL- GÖMÜRGEN ARASI 7 KM ASFALT

Öte yandan Gökbel- Gömürgen arasında 7 kilometrelik yolda asfalt hazırlığı tamamlanarak, asfalt için hazır hale getirildi. Gökbel – Gömürgen arasının Gökbel güreşleri öncesinde asfaltlanacağını belirten Başkan Yücel, “ Yayla yollarını sorunsuz bir şekilde vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya devam ediyoruz. Bu yönde vatandaşlarımıza verdiğimiz taahhütleri ve hatta daha fazlasını yerine getirmek için azami bir gayret sarf ediyoruz. Daha önce söz verdiğimiz gibi vatandaşlarımız Gökbel- Taşatan yolundan Gündoğmuş ve Alanya’ya ayakları toza değmeden ulaşabilecekler. Yine aynı şekilde Göklbel’den Gündoğmuş Köprübaşı Yaylasına da sorunsuz bir ulaşım sağlıyoruz. Tüm halkımıza hayırlı olsun” dedi.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2018, 16:26