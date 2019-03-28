Geyik'te sürpriz kutlama

OBA Mahallesinde yeni hizmete acılan Geyik Cafe Bistro, bu akşam renkli ve sürpriz bir doğum günü kutlamasına sahne oldu. Kurt Safir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı olan Rizeli işadamı Hakkı Kurt, yeni yaşını Geyik Cafe işletme sahibi Hakan Akbayrak ve gazeteci Ahmet Akar'ın özel olarak hazırlattığı Ak Parti logolu pasta ilr kutladı. Renkli kutlamaya Simge Kuyumculuk sahibi Ahmet Cengiz, Kolcuoğlu Restoran veliahtı Soner Kolcuoğlu, Ak Parti İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Fatih Kalan, Metin Kiriş, Hakyüz İnşaat sahibi Hüsamettin Akyüz, HES Cebeci İnşaat sahibi Erkan Cebeci, Sami Akdeniz ve Ali Rıza Kayacı katıldı. Pastasının mumlarını özenle söndüren Hakkı Kurt, "Bu özel kutlama için dostlarıma teşekkür ederim" dedi. Keyifli kutlama geç saatlere kadar devam etti.