Gençlere özel ilgi

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutma ve nitelik kazandırma faaliyetlerinde bu hafta kişisel gelişim, iletişim ve sosyal proje olarak 'Girişimciliğe Hazırlık Planları' ve 'Sosyal Girişimciliğe Geçiş' etkinlikleri uygulamalı olarak anlatıldı. Alanya Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliklere çok sayıda genç ilgi gösterdi. Etkinliklerin, ilerleyen süreçte devam edeceği ifade edildi.